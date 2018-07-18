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Усик – Гассієв: стало відомо, хто судитиме бій

Судити фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії (WBS) між українцем і росіянином Олександром Усиком та Муратом Гассієвмм будуть рефері з США, Бельгії та Німеччини.

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Про це пише isport.ua.

Обов’язки рефері в рингу буде виконувати американець Селестіно Руїс. Він почав свою роботу суддею в серпні 2007 року і відсудив понад 250 боїв, в тому числі 15 поєдинків за титул чемпіона світу. Одного разу Руїс перетинався з українськими боксерами: він працював на поєдинку Олександра Гвоздика проти Крейга Бейкера.

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Суддями, які вестимуть підрахунок очок, стануть: – Робін Тейлор, Нью-Йорк Сіті, штат Нью-Йорк. – Ді Мауро Фіоре, який народився в італійському місті Лиццера, а зараз живе в Чикаго, штат Іллінойс. – Філіппе Вербці, Дейнзе, Бельгія. Супервайзер, рефері і суддя.

Четвертим суддею, який увійде в гру у випадку, якщо бій завершиться внічию, стане Йорг Дрібне, Коттбус, Німеччина.

Як відомо, бій Усик — Гассієв запланований на 21 липня.

Фото: BoxingScene.

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