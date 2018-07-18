Жуніор Мораес про причини переходу з Динамо в Шахтар: я завжди прагну рости

Новоспечений нападник Шахтаря Жуніор Мораес перейшов в клуб, щоб навчитися новому і попрацювати з тренером Паулу Фонсека.
Про це пише shakhtar.com.
– Дуже радий грати в Шахтарі і спокійний з приводу переходу. У своїй кар’єрі я завжди прагну рости і вчитися чомусь новому, – сказав Мораес.
За його словами, одна з причин його переходу в Шахтар – це можливість працювати з Паулу Фонсекою.
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– Щасливий, що мені випав такий шанс. За цей місяць я багато чого в нього навчився, – додав він.
Нагадаємо, на початку літа 31-річний нападник київського Динамо Жуніор Мораес перейшов в донецький Шахтар на правах вільного агента.
Фото: shakhtar.com.
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