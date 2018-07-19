Де та о котрій дивитися бій Усик – Гассієв

Пряму трансляцію бою між чемпіоном за версією WBO та WBC Олександром Усиком і володарем поясів IBF та WBA Муратом Гассієвим вітчизняні любителі боксу можуть подивитися на телеканалі Інтер 21 липня.

Бій Усик – Гассієв відбудеться у 21 липня у Москві.

Фінальний поєдинок Всесвітньої боксерської суперсерії пройде на арені спорткомплексу Олімпійський.

Підтримати нашого чемпіона за версіями WBO та WBC можна буде завдяки прямій трансляції на каналі Інтер. Початок боксерського вечора заплановано на 21.20, однак фактично бій Усик – Гассієв розпочнеться близько 23.30.

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Крім того, поєдинок у Москві покаже російський телеканал Матч ТВ.

Також текстову онлайн-трансляцію поєдинку можна буде подивитися на Фактах ICTV.

Нагадаємо, 18 червня стало відомо, що фінальний поєдинок Всесвітньої суперсерії з боксу між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим пройде в Москві.