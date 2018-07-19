PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Дуель поглядів Усика і Гассієва у Москві/

Дуель поглядів Усика і Гассієва у Москві

Олександр Усик і Мурат Гассієв взяли участь у прес-конференції, присвяченій майбутньому поєдинку. 

Відбулася дуель поглядів суперників по фіналу Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) – чемпіона світу в першій важкій вазі за версіями WBC, WBO українця Олександра Усика та володаря поясів WBA Super, IBF росіянина Мурата Гассієва.

Суперники зустрілися в четвер, 19 липня, в Москві на спеціальній прес-конференції.

Читайте: Усик – Гассієв, де дивитися бій

Як відомо, бій заплановано на 21 липня. Також стало відомо, хто судитиме бій Усик – Гассієв.

Фото: Life.ru

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка