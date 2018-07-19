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Мілевський залишає Динамо-Брест

Український футболіст Артем Мілевський найближчим часом залише білоруський клуб Динамо-Брест.

– Дійсно, ФК Динамо-Брест розлучається з Артемом Мілевським і Олексієм Гавриловичем. Причини, з яких Динамо-Брест прощається з даними гравцями, клуб не розголошує. Розстаємося шанобливо і сподіваємося, що ці футболісти за своєї кваліфікації знайдуть гідні варіанти продовження роботи, – заявила прес-секретар білоруського клубу Ольга Хіжинкова, передає pressball.by.

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Мілевський став гравцем клубу з Білорусі в 2017 році. За цей час він зіграв у місцевому чемпіонаті 29 матчів і забив вісім голів.

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Фото: timi1010

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