Мілевський залишає Динамо-Брест

Український футболіст Артем Мілевський найближчим часом залише білоруський клуб Динамо-Брест.
– Дійсно, ФК Динамо-Брест розлучається з Артемом Мілевським і Олексієм Гавриловичем. Причини, з яких Динамо-Брест прощається з даними гравцями, клуб не розголошує. Розстаємося шанобливо і сподіваємося, що ці футболісти за своєї кваліфікації знайдуть гідні варіанти продовження роботи, – заявила прес-секретар білоруського клубу Ольга Хіжинкова, передає pressball.by.
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Мілевський став гравцем клубу з Білорусі в 2017 році. За цей час він зіграв у місцевому чемпіонаті 29 матчів і забив вісім голів.
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Фото: timi1010
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