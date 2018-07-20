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Бій Усика у Москві – дуже делікатна ситуація – експерт

Головний редактор vRINGE.com Ігор Вітько поділився з Фактами ICTV чи може у бою Усик – Гассієв бути упереджене суддівство.

Експерт Ігор Вітько поділився думками щодо бою Усик – Гассієв, який відбудеться у Москві 21 липня. Чи зможе Усик розраховувати на неупереджене суддівство у випадку, якщо бій з Гассієвим триватиме 12 раундів.

Далі пряма мова:

–  З поєдинком і з місцем проведення склалася дуже делікатна ситуація. Якщо суддівство буде не на користь Усика при рівному поєдинку, то це дає можливість кинути дуже багато каменів в город приймаючої сторони. З іншого боку це дає деяку можливість в разі такого результату виправдатися. Мовляв, ми були не вдома, ми були в гостях, подивіться яке суддівство було.

Мені здається, нікому не вигідно, тим більше приймаючій стороні зробити так, щоб суддівство було необ’єктивним.

Хоча, в профі боксі ми це бачимо часто-густо, коли суддівство необ’єктивне. Коли поєдинок проходить на батьківщині того чи іншого боксера, воно буває часто необ’єктивним відносно боксера, який приїжджає. Я думаю, що з точки зору тиску на суддів – це нікому не вигідно.

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Але з іншого боку, на арені будуть десятки тисяч глядачів і коли на кожен успіх свого боксера арена кричить та підтримує його – це якимось чином іноді може впливати і на суддів поєдинку. Чисто психологічний аспект.

Раніше Факти ICTV писали, де і коли дивитися бій Усик — Гассієв.

Фото: K2 Promotions.

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