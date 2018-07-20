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Де дивитися Шахтар – Динамо

Пряму трансляцію поєдинку за Суперкубок України з футболу між донецьким Шахтарем і київським Динамо покажуть українські телеканали.

Шахтар і Динамо зустрінуться в Одесі в суботу, 21 липня. Матч буде доступний для перегляду як на телебаченні, так і онлайн.

Права на трансляцію матчу Суперкубка України належать медіа-холдингу Медіа Група Україна, куди входять телеканали України і Футбол 1/2. Саме на цих каналах і буде трансляція матчу.

Читайте: Динамо почне новий сезон УПЛ за порожніх трибун

Нагадаємо, у фіналі Кубка України Динамо поступилося Шахтарю 0.2.

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