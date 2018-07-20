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Фото та подарунки: капітан Динамо влаштовує фан-зустріч у Києві

У Києві 22 липня капітан столичного Динамо Сергій Сидорчук проведе зустріч із уболівальниками.

Під час зустрічі відбудуться розігри призів, вручення подарунків, проведення вікторини, а також автограф-сесія гравця.

Читайте: Де дивитися Шахтар – Динамо

Сергій Сидорчук поспілкується з аудиторією, дасть відповідь на запитання фанатів футболу. Всі присутні отримують змогу сфотографуватися з Сергієм, і ніхто не залишиться без сувеніру.

Початок події о 12.00.

Адреса: вулиця Лугова, 12, ТРЦ Караван.

Раніше Факти ICTV писали, що український футболіст Артем Мілевський найближчим часом залише білоруський клуб Динамо-Брест.

Фото: sidorchuksergey

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