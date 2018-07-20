Фото та подарунки: капітан Динамо влаштовує фан-зустріч у Києві

У Києві 22 липня капітан столичного Динамо Сергій Сидорчук проведе зустріч із уболівальниками.
Під час зустрічі відбудуться розігри призів, вручення подарунків, проведення вікторини, а також автограф-сесія гравця.
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Сергій Сидорчук поспілкується з аудиторією, дасть відповідь на запитання фанатів футболу. Всі присутні отримують змогу сфотографуватися з Сергієм, і ніхто не залишиться без сувеніру.
Початок події о 12.00.
Адреса: вулиця Лугова, 12, ТРЦ Караван.
Раніше Факти ICTV писали, що український футболіст Артем Мілевський найближчим часом залише білоруський клуб Динамо-Брест.
Фото: sidorchuksergey
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