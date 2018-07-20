Гассієва неможливо нокаутувати – прогноз менеджера Усика

Менеджер чемпіона світу з боксу за версіями WBC і WBO у першій важкій вазі Олександра Усика Егіс Клімас вважає, що українець переможе Мурата Гассієва за очками.

Про це повідомляє Boxing.ua.

– Важко передбачити підсумок поєдинку, але, я б сказав, що Усик переможе за очками. Гассієва неможливо нокаутувати, його хоч бейсбольною битою по голові бий, – сказав Клімас.

Крім цього, він додав, що у цьому бою боксуватиме боксер проти нокаутера, і, звичайно, сподіваємося, що боксер переможе.

– Ми боксували перший бій WBSS у Німеччині, у Хука вдома, другий бій – у Брієдіса вдома у Латвії, тут, у Росії, третій бій, теж у Гассієва вдома, тобто, для Усика це не новина, – зазначив менеджер.

Нагадаємо, поєдинок між Усиком і Гассієвим відбудеться у Москві 21 липня.

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