Мурат Гассієв – біографія та титули

Російський боксер Мурат Гассієв 21 липня вийде на ринг з українцем Олександром Усиком, щоб поборотися за титул абсолютного чемпіона в першій важкій вазі.

Мурат Гассієв 21 червня зустрінеться з Олександром Усиком у фінальному бою Всесвітньої боксерської суперсерії. Факти ICTV розкажуть, як боксеру вдалося вибороти титули і дійти до фіналу.

З чого все починалося

Гассієв народився 12 жовтня 1993 в великій родині. Почав займатися боксом у віці 13 років.

Перший досвід в аматорському ринзі Гассієв отримав у боксерському клубі Аріана. У 2010 році Мурату зробили пропозицію про переїзд до Челябінська і підписання контракту з УралБоксПромоушен.

Перший професійний бій провів 21 вересня 2011 року, здобувши перемогу за очками.

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26 червня 2013 року став чемпіоном світу серед молоді за версією WBC, відправивши в нокаут грузинського боксера Левана Джамардашвілі.

1 лютого 2014 року став чемпіоном Європи за версією IBF, отримавши перемогу за очками (одноголосно) над Ісмаїлом Абдулою.

18 грудня 2015 року зустрівся з американцем Айзе Томасом. Переможець цього бою повинен був стати обов’язковим претендентом на титул чемпіона світу в 1 важкій вазі за версією IBF. У 3 раунді Гассієв завдав ненавмисний удар після гонгу, після якого Томас опинився в легкому стоячому нокдауні і кут Томаса відмовився від продовження бою. Судді оголосили, що поєдинок не відбувся.

17 травня 2016 року Мурат Гассієв вийшов на ринг з американським боксером Джорданом Шиммеллом. Гассієв нокаутував Шиммелла у першому ж раунді.

3 грудня 2016 року Мурат Гассієв у 12 раунді здобув перемогу над своїм співвітчизником, чемпіоном світу Денисом Лебедєвим і завоював титул чемпіона світу за версією IBF в 1 важкій вазі.

Турнір Всесвітньої боксерської суперсерії

21 жовтня 2017 року відбувся перший обов’язковий захист Мурата Гассіева проти поляка Кшиштофа Влодарчика. Мурат нокаутував суперника у 3 раунді ударом по печінці і вийшов до півфіналу турніру.

3 лютого 2018 року в Сочі Гассівв зустрівся з Юніером Дортікосом. Мурат нокаутував Дортікоса в кінці 12 раунду, об’єднавши титули IBF і WBA.

Фінальний поєдинок турніру між Муратом Гассіевим і Олександром Усиком пройде 21 липня.

Переможець бою стане абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі за версіями WBA super, WBC, IBF, WBO, а також виграє ексклюзивний кубок Мохаммеда Алі.

Як повідомлялося, Усик і Гассієв на прес-конференції в Москві провели дуель поглядів.

Фото: murat_gassiev

Відео: Max Hidjrati, Boxing. ua