Не дамо свій край нікому! Усик вийшов на зважування під пісню Браття

Перед фінальним поєдинком Всесвітньої боксерської суперсерії у першій важкій вазі українця Олександра Усика і росіянина Мурата Гассієва відбулася офіційна процедура зважування. Боксери показали однакову вагу.

Першим на ваги зійшов боксер з Осетії – Мурат Гассієв. Його вага склала 89,9 кг.

Вага Олександра Усика виявилася ідентичною – 89,9 кг.

Український боксер вийшов під пісню Браття Василя Жадана, в якій звучать такі слова:

“А ми, браття, як соколи,

В вольнім виросли краю.

Не дамо свій край нікому,

Краще згинемо в бою.”

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Нагадаємо, поєдинок між Усиком і Гассієвим відбудеться у Москві 21 липня.

Переможець отримує всі 4 найпрестижніші пояси за версіями боксерських організацій WBC і WBO (ними зараз володіє Олександр Усик), і за версіями WBA і IBF (нинішній володар – Мурат Гассієв).