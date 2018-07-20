Олександр Усик – біографія і титули боксера

Олександр Усик поставить на кін бою проти росіянина Мурата Гассієва два титули – WBC і WBO. Як він їх завойовував, розповість біографія українця.

Усик і Гассієв вийдуть в ринг у Москві 19 липня. Факти ICTV згадують, як український спортсмен ішов до своїх титулів.

Дебют у боксі

Дебют Усика на рингу відбувся в його 21 років , коли українець виграв чемпіонат України під керівництвом першого тренера Сергія Лапіна. Після цього його викликали в збірну і надали олімпійську ліцензію. На першій Олімпіаді в Пекіні Усик перемогти не зміг, а завершив боротьбу вже в чвертьфіналі.

З 2008 року тренувати українця став Анатолій Ломаченко. Під керівництвом цього тренера Усик програв тільки один бій в аматорах, а в 2011-му виборов титул чемпіона світу.

Справжній успіх чекав на Усика на Олімпійських іграх у Лондоні. Там уже в ролі капітана український боксер взяв заповітне золото і станцював свій фірмовий гопак у рингу.

Свою аматорську кар’єру Усик завершив успішними виступами за команду Українських отаманів у Світовій серії. Далі на українця чекав професійний ринг.

Усик на профі-рингу

Підписавши контракт з компанією братів Кличків – К2 Promotions, Усик переміг свого першого суперника в особі мексиканця Феліпе Ромеро. На шляху до свого першого регіонального титулу Інтерконтинентального чемпіона за версією WBO український боксер здолав ще трьох суперників. Це дозволило йому пізніше відібрати чемпіонський титул у Деніела Брюера і чотири рази успішно його захистити.

Пояс чемпіона світу WBO Усик вже завойовував у Польщі у Кшиштофа Гловацькі, перед цим успішно пробоксувавши тривалий період в Україні.

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Турнір Всесвітньої боксерської суперсерії

У турнірі Всесвітньої боксерської суперсерії Усик одразу здобув статус фаворита. Перший поєдинок закінчився впевненою перемогою українця проти німця Марко Хука. Той бій рефері зупинив у 10-му раунді.

У півфіналі Усик рішенням суддів здобув перемогу в складному бою проти латвійця Майріса Брієдіса. Після цих 12 раундів українець здобув титул чемпіона світу за версією WBC.

Так Усик підійшов до майбутнього фіналу турніру Всесвітньої боксерської суперсерії, в якому зійдеться на рингу з чемпіоном світу за версіями WBA і IBF росіянином Муратом Гассієвим. На кону бою стоїть усе – чотири титули боксерів, пояс авторитетного видання The Ring і Кубок Мохаммеда Алі.

Як повідомлялося, Усик і Гассієв на прес-конференції в Москві провели дуель поглядів.