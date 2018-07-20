Шахтар – Динамо: букмекери назвали фаворита

Шахтар зустрінеться з Динамо в матчі за Суперкубок України з футболу.
Шахтар і Динамо зустрінуться в Одесі в суботу, 21 липня.
Як повідомляє сайт Betexplorer, що збирає дані з двох десятків найбільших контор світу, середній коефіцієнт на перемогу Шахтаря в основний час – 2,09. Успіх в основний час динамівців оцінюється котируванням 3,07.
Нічия в основні 90 хвилин має коефіцієнт 3,38.
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До речі, в цьому випадку додатковий час призначено не буде, а команди одразу проведуть випробування 11-метровими ударами.
Нагадаємо, у фіналі Кубка України Динамо поступилося Шахтарю 0.2.
Фото: Shakhtar.com
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