Бій Усик – Гассієв: онлайн трансляція

Дивіться онлайн трансляцію на Фактах ICTV фінального поєдиноку Всесвітньої суперсерії з боксу між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим.

Непереможний український боксер, чемпіон світу за версіями WBO і WBC Олександр Усик вийде на ринг з володарем титулів, IBF і WBA Муратом Гассіевим.

До слова, раніше ми вже писали де й о котрій дивитися бій щоб підтримати нашого чемпіона.

Згідно з контрактом, боксери проведуть обов’язковий матч-реванш, незалежно від результату першого поєдинку.

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Перед виходом на ринг Усика і Гассієва очікується проведення ще шести зустрічей в андеркарті. На цьому боксерському вечорі битимуться Федір Чудінов, Майріс Бріедіс, Денис Шафиков, Костянтин Пономарьов та інші відомі боксери. Також свій поєдинок проведе перспективний українець Сергій Богачук. Його суперником буде грузин Ніколозі Гвініашвіллі.

Раніше Факти ICTV розповідали, як Олександр Усик та Мурат Гассієв дійшли від аматорів до чемпіонських титулів.

Фото: murat_gassiev