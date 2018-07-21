Усик – Гассієв: ставки букмекерів на бій

Бій Усик – Гасієв отримав ставки від букмекерів. Прогноз на бій Усик – Гассієв за час організації змінився.

Усик і Гасієв обидва можуть розраховувати на перемогу в бою, вважають букмекери.

Раніше букмерекери називали Усика фаворитом бою. Так, на перемогу українця компанія William Hill приймала ставки з коефіцієнтом 1,44. На успіх росіянина – 2,75. Нічия в даному протистоянні оцінювалася в 21,0.

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На сьогоднішній день, за даними букмекерів, ставки рівні. При цьому на перемогу українця компанія William Hill приймає ставки з коефіцієнтом 1,9. На успіх росіянина коефіцієнт такий же – 1,9. Нічия в даному протистоянні оцінюється в 19,0.

До слова, дивіться онлайн трансляцію фінального поєдиноку Всесвітньої суперсерії з боксу між Олександром Усиком і Муратом Гассієвим на Фактах ICTV.