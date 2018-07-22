Батя у будівлі! Усик не стримав емоцій після перемоги над Гассієвим

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик після перемоги над росіянином Муратом Гассіевим не зміг стримати емоцій.

За підсумками 12 раундів український важкоатлет Олександр Усик здобув перемогу над росіянином Муратом Гассіевим із рахунком 120: 108, 119: 109, 119: 109.

Після інтерв’ю Усик взяв мікрофон, щоб подякувати публіці, та не зміг стримати емоцій.

– Дякую землякам і всім, хто підтримував. Москва, 2018. Бам! Батя у будівлі! – сказав українець.

Читайте: Бій Усик – Гассієв: онлайн трансляція

Нагадаємо, після перемоги над Муратом Гассієвим Олександр Усик став абсолютним чемпіоном у важкій вазі.

Усик – перший український і четвертий у світі абсолютний чемпіон світу, який володів чотирма чемпіонськими поясами.

За статистикою, Усик завдав майже тисячу ударів за бій.

Факти ICTV писали, як Олександр Усик завойовував свої титули.

Фото: Alexander Usyk