Олександр Усик переміг Мурата Гассієва

Олександр Усик переміг у фіналі Всесвітньої суперсерії з боксу та став абсолютним чемпіоном світу за версіями WBO, WBC, IBF і WBA та забрав Кубок Мохаммеда Алі.

За підсумками 12 раундів український важковаговик Олександр Усик здобув перемогу над росіянином Муратом Гассієвим з рахунком: 120:108, 119:109, 119:109.

Фінал Всесвітньої боксерської суперсерії тривав 12 раундів. Протягом всього бою український боксер викидав велику кількість серій, чим достатньо сильно вимотував суперника. У свою чергу Мурат Гассієв вистрілював рідкісними атаками, які не були достатньо ефективними. Російському боксеру не було чого протиставити швидкості і техніці Усика.

У першому раунді боксери трималися на відстані і вивчали один одного. У другому Усик спробував пробити кілька серій і пропустив два удари від Гассіева. Однак весь наступний бій українець залишався господарем рингу.

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Кілька разів у спробах атаки Гассієв потрапляв нижче пояса Олександру, а за такі удари судді знімають бали.

Після шостого раунду Гассієв виглядав втомленим і лише намагався захищатися від швидких серій Усика. В останніх раундах росіянин зробив кілька спроб атакувати українця, але безуспішно.

На останніх секундах 12 раунду Олександр Усик уже почав танцювати!

Нагадуємо, Факти ICTV вели для вас онлайн поєдинку між Олександром Усиком та Муратом Гассієвим.

Фото: Getty Image