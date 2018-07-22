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Пурхав, як метелик, жалив, як бджола. Українці вітають Усика з перемогою

Олександр Усик переміг росіянина Мурата Гассієва у фіналі Всесвітньої суперсерії з боксу та став абсолютним чемпіоном світу. Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на перемогу українця.

За підсумками 12 раундів український важкоатлет Олександр Усик здобув перемогу над росіянином Муратом Гассієвим із рахунком 120:108, 119:109, 119:109.

Перемогу українця соцмережі зустріли із захопленням і відчуттям гордості!

А прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що запропонує президенту привласнити Усику звання Героя України.

Читайте: Батя у будівлі! Усик не стримав емоцій після перемоги над Гассієвим

Факти ICTV також публікували біографію Олександра Усика, а також розповідали, як український боксер ішов до своїх титулів.

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