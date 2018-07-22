Усик потрапив у топ-10 найкращих боксерів світу

Український боксер Олександр Усик посідає 7-е місце в оновленому рейтингу BoxRec після перемоги над росіянином Муратом Гассієвим.
В оновленому рейтингу BoxRec Олександр Усик має в активі 692 очки (7-е місце).
Вище за нього з українців тільки Василь Ломаченко – 4-е місце та 808 очок.
Очолює рейтинг Теренс Кроуфорд із США. Крім того, у трійку найсильніших входять Сауль Альварес (Мексика) та Геннадій Головкін (Казахстан).
Тим часом росіянин Мурат Гассієв істотно знизився у рейтингу та посів 69-е місце замість 46-го.
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Нагадаємо, Олександр Усик переміг у фіналі Всесвітньої суперсерії з боксу та став абсолютним чемпіоном світу за версіями WBO, WBC, IBF і WBA.
Українець здобув перемогу над росіянином Муратом Гассієвим із рахунком: 120:108, 119:109, 119:109.
Фото: Alexander Usyk