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Усик потрапив у топ-10 найкращих боксерів світу

Український боксер Олександр Усик посідає 7-е місце в оновленому рейтингу BoxRec після перемоги над росіянином Муратом Гассієвим.

Олександр Усик

В оновленому рейтингу BoxRec Олександр Усик має в активі 692 очки (7-е місце).

Вище за нього з українців тільки Василь Ломаченко – 4-е місце та 808 очок.

Очолює рейтинг Теренс Кроуфорд із США. Крім того, у трійку найсильніших входять Сауль Альварес (Мексика) та Геннадій Головкін (Казахстан).

Тим часом росіянин Мурат Гассієв істотно знизився у рейтингу та посів 69-е місце замість 46-го.


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Нагадаємо, Олександр Усик переміг у фіналі Всесвітньої суперсерії з боксу та став абсолютним чемпіоном світу за версіями WBO, WBC, IBF і WBA.

Українець здобув перемогу над росіянином Муратом Гассієвим із рахунком: 120:108, 119:109, 119:109.

Фото: Alexander Usyk

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