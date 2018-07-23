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Абсолютний чемпіон Усик повернувся до Києва

Олександр Усик після перемоги над Муратом Гассієвим має намір відпочивати з родиною.

В аеропорту Жуляни зустріли абсолютного чемпіона світу Олександра Усика, який напередодні переміг росіянина Мурата Гассієва у фіналі Всесвітньої суперсерії боксу і став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Він прилетів рейсом з Мінська, пише Громадське.

– Дякую всім за прийом! Дуже приємно повернутися додому!, – сказав Усик на прес-конференції після прильоту до Києва.

Він також зазначив, що спокійно ставиться до того, що став абсолютним чемпіоном світу. За його словами, виграний ним Кубок везуть в Україну машиною.

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– Далі у мене відпочинок, скучив за дітьми, хочу побути з родиною, – зазначив боксер.

Нагадаємо, Олександр Усик переміг у фіналі Всесвітньої суперсерії з боксу та став абсолютним чемпіоном світу за версіями WBO, WBC, IBF і WBA.

Фото: скріншот з відео Громадське телебачення на YouTube

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