Хто стане наступним суперником Усика

Колишній власник і нинішній обов’язковий претендент на чемпіонський пояс WBA росіянин Денис Лебедєв хоче вийти на бій проти українського боксера Олександра Усика.
Про це повідомляє 24 канал.
Нагадаємо, 21 липня Усик переміг росіянина Мурата Гассієва і став володарем чемпіонського поясу у першій важкій вазі за версією WBA, WBC, WBO, IBF.
Поясом WBA володів Лебедєв, але він втратив титул через відмову його захищати в бою проти кубинця Юньєра Дортікоса. У кубинця цей пояс виграв Мурат Гассієв у півфіналі WBSS. Згідно з правилами WBA, чемпіон, який втратив титул, може відразу стати претендентом на нього.
Однак чи відбудеться бій Усика проти Лебедєва – поки невідомо.
Фото: inforesist.org.
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