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Кваліфікація Ліги чемпіонів: Динамо зіграє з чеською Славією

Під час жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА стало відомо, що Динамо зіграє з чеською Славією.

Ліга Чемпіонів

У штаб-квартирі УЄФА в Ньйоні відбулося жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, в результаті якого стало відомо, що київське Динамо зіграє з чеською Славією, повідомляється на офіційному сайті турніру.

Матчі відбудуться 7/8 і 14/15 серпня. Перший матч Динамо зіграє на полі суперника, а матч-відповідь проведуть у Києві.

У разі перемоги за результатами двох матчів, українській команді доведеться зіграти в раунді плей-офф, аби потрапити до груповий турніру Ліги чемпіонів.

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