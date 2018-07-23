Ліга Європи: суперники Зорі та Маріуполя

У штаб-квартирі УЄФА пройшло жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Стали відомі суперники Зорі та Маріуполя.

Зоря йтиме основним шляхом кваліфікації. За вихід у наступний раунд луганці поборються із португальською Брагою.

Перший матч відбудеться 9 серпня, матч у відповідь – 16 серпня.

Читайте: Реал офіційно представив Луніна

Крім того, потенційного суперника дізнався Маріуполь. Якщо приазовці пройдуть Юргорден, то зійдуться із переможцем пари Вентспілс/Бордо.

Жеребкування раунду плей-оф відбудеться 6 серпня о 14:00. А матчі – 23 і 30 серпня.

Нагадаємо, під час жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА стало відомо, що Динамо зіграє з чеською Славією.

Фото: FC Zorya Luhansk