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Перебільшують мої можливості: Усик відповів на Героя України

Абсолютний чемпіон світу у ваговій категорії до 90,7 кілограма український боксер Олександр Усик не чув про ідею присвоєння йому звання Героя України. 

У боксера Олександра Усика запитали, як він ставиться до пропозиції прем’єр-міністра Володимира Гройсмана присвоїти йому звання Героя України, пише Радіо Свобода.

– Я про це не знаю нічого, я не читав. Не можу вам нічого сказати. Якщо чесно, мені здається, що вони (українська влада. – Ред.) перебільшують мої можливості, – сказав Усик, відповідаючи на питання журналіста.

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Пізніше Усик закликав журналіста ставити питання про спорт, а не про пропозицію прем’єр-міністра.

Нагадаємо, Олександр Усик переміг у фіналі Всесвітньої суперсерії з боксу та став абсолютним чемпіоном світу за версіями WBO, WBC, IBF і WBA.

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