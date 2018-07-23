PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Реал офіційно представив Луніна/

Реал офіційно представив Луніна

Мадридський Реал офіційно представив українського воротаря Андрія Луніна в ролі гравця.

Мадридський Реал представив українського воротаря Андрія Луніна сьогодні, 23 липня.

На відео з презентації видно, як Лунін підписує контракт і отримує футболку Реала.

Про те, що 19-річний голкіпер луганської Зорі Андрій Лунін став гравцем мадридського Реала, стало відомо в червні.

Українець перейшов із Зорі за €8,5 млн без урахування бонусів.

Фото: Скріншот/Real Madrid C.F.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка