10 найкращих футболістів року за версією ФІФА

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) представила імена 10 претендентів на звання футболіста року.
Відповідний запис з’явився в офіційному Twitter-акаунті організації.
У список номінантів потрапили: Кріштіану Роналду (Португалія), Кевін Де Брейне (Бельгія), Антуан Грізманн (Франція), Еден Азар (Бельгія), Гаррі Кейн (Англія), Кіліан Мбаппе (Франція), Ліонель Мессі (Аргентина), Лука Модрич (Хорватія), Мохамед Салах (Єгипет), Рафаел Варан (Франція).
Гравці підбиралися з урахуванням їхніх виступів за період з 3 липня 2017 по 15 липня 2018.
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Церемонія вручення нагород ФІФА пройде 24 вересня в Лондоні.
Нагадаємо, раніше ФІФА визначилася з десяткою найкращих футбольних тренерів.
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