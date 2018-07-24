Йому 20, а не 33: медичні тести Роналду вразили лікарів

Стан здоров’я 33-річного португальського футболіста Кріштіану Роналду дозволить йому ще 3 роки грати, як 20‐річний спортсмен.
Про це повідомила The Sun.
Стан здоров’я Роналду, як у 20-річного. Це виявило медичне обстеження в Турині.
Раніше спортсмен заявляв, що почуває себе на 10 років молодше біологічного віку.
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– Роналду набрав всього 7% жиру, тоді як середній показник для професійних футболістів — 10-11%. Він також показав 50% м’язової маси, що на 4% більше, ніж у середнього віку профі, — повідомили фахівці.
Нагадаємо, 10 липня Роналду перейшов з мадридського Реала в туринський Ювентус.
Фото: Getty Images.
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