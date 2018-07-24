Найкращий тренер 2018: ФІФА назвала 11 претендентів

Стали відомі претенденти на звання найкращого тренера минулого футбольного сезону.
ФІФА на своєму офіційному Twitter-акаунті оголосила імена 11 тренерів, які претендують на звання найкращого наставника сезону.
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Отже, список 11 номінантів.
- Массіміліано Аллегрі (Ювентус)
- Станіслав Черчесов (збірна Росії)
- Златко Даліч (збірна Хорватії)
- Дідьє Дешам (збірна Франції)
- Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті)
- Юрген Клопп (Ліверпуль)
- Роберто Мартінес (збірна Бельгії)
- Дієго Сімеоне (Атлетико)
- Гарет Саутгейт (збірна Англії)
- Ернесто Вальверде (Барселона)
- Зінедін Зідан (Реал)
Нагадаємо, французький тренер Дідьє Дешам нещодавно виграв зі своєю збірною ЧС-2018.
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