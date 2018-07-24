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Найкращий тренер 2018: ФІФА назвала 11 претендентів

Стали відомі претенденти на звання найкращого тренера минулого футбольного сезону.

ФІФА на своєму офіційному Twitter-акаунті оголосила імена 11 тренерів, які претендують на звання найкращого наставника сезону.

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Отже, список 11 номінантів.

  • Массіміліано Аллегрі (Ювентус)
  • Станіслав Черчесов (збірна Росії)
  • Златко Даліч (збірна Хорватії)
  • Дідьє Дешам (збірна Франції)
  • Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті)
  • Юрген Клопп (Ліверпуль)
  • Роберто Мартінес (збірна Бельгії)
  • Дієго Сімеоне (Атлетико)
  • Гарет Саутгейт (збірна Англії)
  • Ернесто Вальверде (Барселона)
  • Зінедін Зідан (Реал)

Нагадаємо, французький тренер Дідьє Дешам нещодавно виграв зі своєю збірною ЧС-2018.

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