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Шахтар представив нову виїзну форму

ФК Шахтар спільно з Nike представили комплект виїзної форми сезону 2018-2019.

Наступний рівень – саме такий характер уособлює форма, виконана в абсолютно нових кольорах: сіро-бежева зі смугами.

Традиційно для Nike екіпірування поєднує у собі високотехнологічність та інноваційність.

Піклуючись про навколишнє середовище, при виробництві форми Nike використовували 100% переробленого поліестеру.

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Шахтар представив нову виїзну форму / 5 фотографий

Шахтар дебютує у новій формі 25 липня у матчі 1-го туру Прем’єр-ліги з Десною. Початок о 19.00.

Раніше у штаб-квартирі УЄФА пройшло жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Стали відомі суперники Зорі та Маріуполя.

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