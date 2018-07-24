Вирублю Усика і закінчу кар’єру – Беллью

Британський боксер Тоні Беллью хоче бій проти українця Олександра Усика до кінця року.

Почесний чемпіон світу з боксу за версією WBC британець Тоні Беллью заявив, що поб’є абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі українця Олександра Усика, пише УНІАН.

– Особисто я хочу битися з Усиком. Він – боксер, у якого є всі чотири пояси і пояс журналу Ring, але перше ім’я, яке він назвав – це ліверпульський жирдяй. Я не міг повірити, що моє ім’я першим прозвучало з його вуст, але коли я залишив важку вагу два роки тому, то сказав, що я найкращий у світі, і він, очевидно, повірив у те, що я сказав. Він переміг усіх інших боксерів у своїй вазі.

Як я у нього виграю? Я вирублю його. Інших варіантів немає. Не зрозумійте мене неправильно, я не наївний, я ні на хвилину не вважаю, що я кращий за Олександра Усика. Мене не хвилює, що хтось там щось говорить, я вам не Мурат Гассієв, мені потрібен тільки один удар – я довів це за останні кілька років.

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Я щасливий. Він хоче битися в Англії, Едді Хірн вже дзвонив мені. Я хочу, щоб бій відбувся до кінця року, це буде мій останній бій, – сказав Беллью, якого цитує Talk Sport.

Нагадаємо, Усик переміг Мурата Гассієва у фіналі WBSS і став першим абсолютним чемпіоном з України і єдиним діючим абсолютним чемпіоном світу в професійному боксі.