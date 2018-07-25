База – це рай! Лунін розповів, як його прийняли в Реалі

Український голкіпер Реала Андрій Лунін поділився враженнями від перебування в мадридському клубі.

В інтерв’ю клубному каналу Андрій розповів, як його прийняли партнери і що він відчуває від самого факту переїзду в Мадрид.

– Це була мрія, вона здійснилася. Я щасливий, гордий і відчуваю величезну відповідальність. Реал Мадрид – це найвеличніший клуб у світі, з найбільшими нагородами в світі, це була моя мрія, – сказав Лунін.

Також українець поділився деталями з процесу підготовки в новому клубі.

Читайте: Реал офіційно представив Луніна

– База? Це чудово. Напевно, це найкраща база в світі. Там є все для розвитку футболіста, для тренувань, для відновлення. Це рай.

Прийняли нормально, йде робочий процес. Намагаюся вчити мову, щоб краще знаходити спільну мову. Усе поступово йде добре. Так вийшло, що в залі ми працювали разом з Гаретом, напевно, за ваговими параметрами. Для мене це тільки в плюс, Бейл – атлет, – розповів Лунін.

Нагадаємо, раніше Лунін провів своє перше тренування на полі в складі гравців Реала.