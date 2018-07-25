PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / База - це рай! Лунін розповів, як його прийняли в Реалі/

База – це рай! Лунін розповів, як його прийняли в Реалі

Український голкіпер Реала Андрій Лунін поділився враженнями від перебування в мадридському клубі.

В інтерв’ю клубному каналу Андрій розповів, як його прийняли партнери і що він відчуває від самого факту переїзду в Мадрид.

– Це була мрія, вона здійснилася. Я щасливий, гордий і відчуваю величезну відповідальність. Реал Мадрид – це найвеличніший клуб у світі, з найбільшими нагородами в світі, це була моя мрія, – сказав Лунін.

Також українець поділився деталями з процесу підготовки в новому клубі.

Читайте: Реал офіційно представив Луніна

– База? Це чудово. Напевно, це найкраща база в світі. Там є все для розвитку футболіста, для тренувань, для відновлення. Це рай.

Прийняли нормально, йде робочий процес. Намагаюся вчити мову, щоб краще знаходити спільну мову. Усе поступово йде добре. Так вийшло, що в залі ми працювали разом з Гаретом, напевно, за ваговими параметрами. Для мене це тільки в плюс, Бейл – атлет, – розповів Лунін.

Нагадаємо, раніше Лунін провів своє перше тренування на полі в складі гравців Реала.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Затримка пенсій: Укрпошта продовжила термін виплати
нашествие 2018
Макаревич, Пошлая Молли: музиканти бойкотують Нашествие через Міноборони РФ
Ще раз не пробачу! Гройсман дав на виплату пенсій 5 днів
Олег Сенцов
Ти нам потрібен! 50 відомих українців попросили Сенцова припинити голодування
П’яний Марадона за кермом потрапив у новий скандал
У Києві Hummer збив насмерть дитину на переході
$1000 і ніхто нічого не бачив. Очевидці про ДТП з Островським у центрі Києва
киев
У центрі Києва чоловік намагався покінчити з собою, кидаючись під авто
База – це рай! Лунін розповів, як його прийняли в Реалі
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка