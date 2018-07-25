До сліз! Лука Модрич відповів на зворушливий лист хворої фанатки

Хорватський півзахисник Реалу Лука Модрич відповів на лист своєї маленької прихильниці, яка бореться з важкою хворобою.

Про це повідомляє Хорватський футбольний союз у Instagram.

Лист написала5-річна Селена Буньян, яка хворіє на гострий лімфобластний лейкоз та останні шість місяців перебуває в стані ремісії.

– Дорогий Лука, моя сестра допомагає мені написати цього листа, тому що я ще маленька і сама не вмію. Мені всього 5 років. Коли ти до нас приїдеш? Одного разу я відведу тебе на пікнік, а потім ти нас навідаєш. Я дуже люблю всіх вас, але тебе особливо. Ти найкращий гравець у світі. Я дуже люблю дивитися, як ти граєш, і мені подобається, що ти не граєш брудно, як багато інших. Я подарую тобі квітку. Моїй сестрі подобаються Суба і Врсалько, мамі – Віда. А я люблю тебе більше за всіх. Твоя Селена, – написала дівчинка.

Модрич отримав листа та написав своїй прихильниці відповідь.

– Дорога Селена, я отримав твого чудового листа, який зробив мене дуже щасливим. Ти хвилювалася за мене та збірну Хорватії, а ми з усіх сил старалися заради тебе. Через таких хоробрих уболівальників, як ти, ми завжди віддаємо на полі всі свої сили. Ми завжди відчуваємо, що ви з нами! Суба і Шім’є передають привіт твоїй сестрі, Віда – мамі, а я шлю тобі найкращі побажання та обіймаю. Твій Лука Модрич, – написав футболіст, який відправив дівчинці свою футболку з автографом.

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Раніше Факти ICTV писали, що користувачів мережі до сліз зворушило відео, на якому однорічна дівчинка вперше почула навколишні звуки, завдяки сучасному імпланту.

Фото: lukam10, hns_cff, dubrovnikinsider