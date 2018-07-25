П’яний Марадона за кермом потрапив у новий скандал

Легендарного екс-футболіста Дієго Марадону журналісти спіймали за кермом у нетверезому стані.

Дієго Марадона вирушив на відпочинок до рідної Аргентини, після свого феєричного призначення в брестському Динамо.

Однак спокійно відпочити йому не дали. Місцевий телеканал хотів взяти у легенди інтерв’ю і застав його зненацька. Марадона постав перед об’єктивами камер за кермом свого автомобіля в нетверезому стані.

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Залишається невідомим, чи поїхав аргентинець далі або ж сумлінні журналісти відрадили його від настільки небезпечної справи.

Нагадаємо, після матчу Аргентина – Нігерія Дієго Марадоні стало погано.

Фото: скріншот з відео в Twitter