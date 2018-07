Дякую лікарям: Фергюсон заявив про повернення

Легендарний тренер, екс-наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон записав відеозвернення, яке було опубліковано в офіційному Twitter МЮ.

– У першу чергу хочу подякувати лікарям, завдяки яким я сиджу тут і кажу всі ці слова. Спасибі вам від мене і моєї сім’ї. Також повідомлення зі всього світу з найкращими побажаннями дуже допомогли мені. Спасибі вам за підтримку. У новому сезоні я повернуся і буду спостерігати за матчами команди. Поки ж хочу побажати удачі Жозе (Моуріньо) і гравцям, – сказав Алекс Фергюсон.

On Saturday 5 May, the football world was rocked by the news that Sir Alex Ferguson had undergone surgery for a brain haemorrhage.

Since then, the most successful manager in English football history has battled in a way only he knows how.

Today, we bring you a special message. pic.twitter.com/NgGejgM46e

