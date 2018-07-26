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Кваліфікація ЛЄ: Маріуполь грає внічию на виїзді з Юргорденом

Маріуполь зіграв унічию на виїзді зі шведським Юргорденом у першому матчі кваліфікації Ліги Європи.

ФК Маріуполь зіграв внічию 1:1 на виїзді зі шведським Юргорденом у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи УЄФА.

На 37-й хвилині рахунок у матчі відкрив захисник українського клубу Сергій Яворський. Господарі поля зрівняли рахунок на четвертій доданій до основного часу матчу хвилині зусиллями Аліу Баджі.

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Матч-відповідь відбудеться 2 квітня в Одесі на стадіоні Чорноморець.

До слова, став відомий календар першого етапу української Прем’єр-ліги в сезоні 2018/2019.

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