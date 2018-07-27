8-річного українського таланта взяли до академії Барселони

Восьмирічний український футболіст Родіон Калашников прийнятий в академію Барселони.
Восьмирічний український футболіст Родіон Калашников прийнятий до академії Барселони.
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Про це стало відомо зі сторінки юного футболіста у соцмережі.
Юний українець буде виступати у Барселоні D.
Примітно, що це не перший клуб для юного українця в Барселоні. Раніше він грав за каталонський Дамм після того, як виїхав з родиною з України.
Народився Родіон у Дніпрі і саме в юнацькій академії дніпрян починав перші кроки у футболі.
Раніше Барселона подарувала іменну футболку українській шахістці.
Фото: Facebook/Radion Kalashnikov
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