Фанат набив на сідниці обличчя тренера Бірмінгема

Вболівальник Бірмінгема Кевін Томлінсон зробив татуювання із зображенням головного тренера команди Гаррі Монка на сідниці.

Вболівальник Бірмінгема Кевін Томлінсон, який набив татуювання із зображенням головного тренера команди Гаррі Монка на сідниці, відвідав тренування синіх.

Нагадаємо, наприкінці минулого сезону Бірмінгем був на межі вильоту з Чемпіоншипа, щоб не залишити лігу, команда потребувала перемоги над Фулхемом.

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Томлінсон пообіцяв набити обличчя Монка на сідниці в тому випадку, якщо сині не вилетять, – і вони впоралися із завданням.

В результаті Монк зв’язався з відчайдушним фанатом і оплатив йому послуги тату-майстра. Тепер же коуч Бірмінгема познайомився з вболівальником і був дуже радий побачити копію власного обличчя в такому незвичайному місці.

Раніше фанат бразильського клубу Фламенго зробив незвичайне тату на честь своєї улюбленої команди.

Фото: bcfc.com.