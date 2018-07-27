ФФУ покарала гравця Шахтаря за поведінку у матчі з Динамо

КДК ФФУ відсторонив гравця донецького Шахтаря Ісмаїлі на два матчі.
Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ ухвалив рішення дискваліфікувати захисника Шахтаря Ісмаїлі. Про це повідомляється на сайті ФФУ.
Причиною цьому став інцидент, коли Ісмаїлі вдарив ліктем захисника Микиту Бурду в матчі за Суперкубок України проти Динамо.
28-річний захисник дискваліфікований на два матчі.Читайте: Шахтар представив нову виїзну форму Кваліфікація Ліги чемпіонів: Динамо зіграє з чеською Славією Винник з "вовчицями" змінили календар УПЛ
Таким чином, він не зможе взяти участі у поєдинку 2 туру УПЛ проти київського Арсеналу, але зможе зіграти проти Динамо. Нагадаємо, матч 1 туру проти Десни Ісмаїлі також пропустив.
За інформацією офіційного сайту ФФУ, Шахтар також направив лист в організацію з проханням про дискваліфікацію ще двох учасників інциденту – Томаша Кендзьора і Тамаша Кадара. Однак жоден гравець столичного клубу не був покараний.
Раніше Жуніор Мораес розповів про причини переходу з Динамо в Шахтар.
Фото: ФК Шахтар.