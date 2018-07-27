PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / ФФУ покарала гравця Шахтаря за поведінку у матчі з Динамо/

ФФУ покарала гравця Шахтаря за поведінку у матчі з Динамо

КДК ФФУ відсторонив гравця донецького Шахтаря Ісмаїлі на два матчі.

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ ухвалив рішення дискваліфікувати захисника Шахтаря Ісмаїлі. Про це повідомляється на сайті ФФУ.

Причиною цьому став інцидент, коли Ісмаїлі вдарив ліктем захисника Микиту Бурду в матчі за Суперкубок України проти Динамо.

28-річний захисник дискваліфікований на два матчі.

Читайте: Шахтар представив нову виїзну форму Кваліфікація Ліги чемпіонів: Динамо зіграє з чеською Славією Винник з "вовчицями" змінили календар УПЛ

Таким чином, він не зможе взяти участі у поєдинку 2 туру УПЛ проти київського Арсеналу, але зможе зіграти проти Динамо. Нагадаємо, матч 1 туру проти Десни Ісмаїлі також пропустив.

За інформацією офіційного сайту ФФУ, Шахтар також направив лист в організацію з проханням про дискваліфікацію ще двох учасників інциденту – Томаша Кендзьора і Тамаша Кадара. Однак жоден гравець столичного клубу не був покараний.

Раніше Жуніор Мораес розповів про причини переходу з Динамо в Шахтар.

Фото: ФК Шахтар.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка