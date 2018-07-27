ФФУ покарала гравця Шахтаря за поведінку у матчі з Динамо

КДК ФФУ відсторонив гравця донецького Шахтаря Ісмаїлі на два матчі.

Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ ухвалив рішення дискваліфікувати захисника Шахтаря Ісмаїлі. Про це повідомляється на сайті ФФУ.

Причиною цьому став інцидент, коли Ісмаїлі вдарив ліктем захисника Микиту Бурду в матчі за Суперкубок України проти Динамо.

28-річний захисник дискваліфікований на два матчі.

Таким чином, він не зможе взяти участі у поєдинку 2 туру УПЛ проти київського Арсеналу, але зможе зіграти проти Динамо. Нагадаємо, матч 1 туру проти Десни Ісмаїлі також пропустив.

За інформацією офіційного сайту ФФУ, Шахтар також направив лист в організацію з проханням про дискваліфікацію ще двох учасників інциденту – Томаша Кендзьора і Тамаша Кадара. Однак жоден гравець столичного клубу не був покараний.

Раніше Жуніор Мораес розповів про причини переходу з Динамо в Шахтар.

Фото: ФК Шахтар.