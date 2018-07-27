Геніальний блеф? Неймар виграв $21 тис на турнірі з покеру

Форвард ПСЖ Неймар посів шосте місце на турнірі з покеру, який проходив у Бразилії.
Форвард ПСЖ Неймар взяв участь в турнірі Бразильської серії покеру. Гравець записався на івент з п’ятьма друзями і єдиним з них дійшов до другого змагального дня.
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Але на цьому успіхи бразильської зірки не закінчилися – він пробився у фінальну дев’ятку.
High Rollers com 14 left e @neymarjr segue firme no game!! @BSOPoficial pic.twitter.com/XXG96F6OuS
— SuperPoker (@SuperPoker) 24 июля 2018 г.
Учасники фіналу погодилися відкласти захід на день, щоб форвард встиг на весілля друга. Після чотиригодинної гри Неймар двічі з великим рахунком програв роздачі і вибув з боротьби за перемогу, посівши шосте місце і заробивши $21 тис.
“Я дуже радий. Вперше виступав на цьому турнірі і дійшов до фіналу. Для мене це новий досвід”, – цитує Неймара ESPN.
Всього в турнірі взяли участь 228 гравців.
Нагадаємо, Неймар 14 хвилин провалявся на газоні під час матчів ЧС-2018.
Фото: | Dreamstime.com