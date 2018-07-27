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Легенда боксу Евандер Холіфілд приїде до Києва

Легендарний американський боксер Евандер Холіфілд підтвердив свою участь в конгресі WBC в Києві.

Всесвітня боксерська рада (WBC) підтвердила участь колишнього абсолютного чемпіона світу у важкій і суперважкій вазі Евандера Холіфілда в 56-му Конгресі в Києві.

Конгрес пройде у Києві з 30 вересня по 5 жовтня.

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Раніше свою участь в київському Конгресі WBC підтвердив ще один легендарний боксер – Леннокс Льюїс.

Також до Києва приїдуть британець Тоні Беллью, мексиканець Хуліо Сезар Чавес, екс-абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі американець Ріддік Боу.

Нагадаємо, Віталія Кличка першим з українців увели до Міжнародної зали боксерської слави.

Фото: Vonora Dreamstime.com

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