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Манчестер Сіті погодив трансфер Зінченка

Український півзахисник Олександр Зінченко хоче продовжити грати за Манчестер Сіті, хоча клуб погодив його трансфер до Вулверхемптона.

Стало відомо, що містяни прийняли пропозицію Вулверхемптона в розмірі £16 млн за українця.

Про це повідомляє видання Mirror.

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Однак, сам футболіст не хоче залишати клуб.

“На мою думку, Манчестер Сіті є одним з найкращих клубів світу. Будь-який футболіст мріє грати тут, я не виняток. Намагаюся вчитися тут щодня і я готовий боротися. Готовий до всього, адже я повинен бути професіоналом. Не знаю, що трапиться в майбутньому, проте я хочу залишитися в Манчестер Сіті, – сказав Зінченко.

Олександр Зінченко прийшов в Манчестер Сіті влітку 2016 року, проте зіграв за Сіті лише в минулому сезоні, замінюючи на позиції лівого захисника травмованих Фабіана Делфа і Бенжамена Менді.

Всього у складі Сіті український півзахисник зіграв 14 матчів.

Раніше Зінченко на морі показав запальні латинські танці.

Фото: Instagram/zinchenko_96

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