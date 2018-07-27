Марадона одружиться з подругою, яка вдвічі молодша за нього

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона зробив пропозицію своїй 28-річній подрузі Росіо Оливі.
Знаменитий аргентинський футболіст та голова правління брестського Динамо Дієго Марадона зіграє весілля.
57-річний футбольний функціонер зробив пропозицію своїй 28-річній подрузі Росіо Оливі, яка відповіла йому згодою.
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Сталося це на вечірці в Буенос-Айресі, присвяченій дню народження Росіо, повідомляє red92cadadiamas.
Росіо Олива – в минулому професійна футболістка, виступала за кілька клубів в Аргентині.
Марадона познайомився з Росіо в 2012 році після розлучення з першою дружиною Клаудією Вільяфан, з якою прожив у шлюбі 17 років.
У 2014 році Марадона вже робив Оливі пропозицію, але тоді пара зі скандалом розлучилася. Він звинуватив її в крадіжці годинника і ювелірних виробів, але пізніше забрав заяву.
Раніше Дієго Марадону журналісти спіймали за кермом у нетверезому стані.
Фото: instagram/red92cadadiamas