Марадона одружиться з подругою, яка вдвічі молодша за нього

Знаменитий аргентинський футболіст та голова правління брестського Динамо Дієго Марадона зіграє весілля.

57-річний футбольний функціонер зробив пропозицію своїй 28-річній подрузі Росіо Оливі, яка відповіла йому згодою.

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Сталося це на вечірці в Буенос-Айресі, присвяченій дню народження Росіо, повідомляє red92cadadiamas.

Росіо Олива – в минулому професійна футболістка, виступала за кілька клубів в Аргентині.

Марадона познайомився з Росіо в 2012 році після розлучення з першою дружиною Клаудією Вільяфан, з якою прожив у шлюбі 17 років.

У 2014 році Марадона вже робив Оливі пропозицію, але тоді пара зі скандалом розлучилася. Він звинуватив її в крадіжці годинника і ювелірних виробів, але пізніше забрав заяву.

Раніше Дієго Марадону журналісти спіймали за кермом у нетверезому стані.

Фото: instagram/red92cadadiamas