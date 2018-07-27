PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Морський бриз: Арсенал ефектно презентував третій комплект форми/

Морський бриз: Арсенал ефектно презентував третій комплект форми

Лондонський Арсенал презентував третій комплект форми на наступний сезон.

Лондонський Арсенал представив третій комплект форми на сезон 2018/19. Про це повідомляється на офіційному сайті канонірів.

Читайте: Ліверпуль представив третій комплект форми за допомогою комп’ютерної гри

Джерсі виконані в кольорі морської хвилі з двома синіми смугами на рукавах і ґудзиком на горловині.

image image image
Морський бриз: Арсенал ефектно презентував третій комплект форми / 3 фотографии

У синьому кольорі на формі красується емблема клубу і виробника комплекту.

У презентації взяли участь Генріх Мхітарян, Ектор Бельєрін, Петр Чех, П’єр-Емерік Обамеянг і Месут Озіл.

Нагадаємо, новим головним тренером лондонського Арсеналу став іспанець Унаї Емері.

Фото: Facebook/Arsenal

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка