Лондонський Арсенал презентував третій комплект форми на наступний сезон.
Лондонський Арсенал представив третій комплект форми на сезон 2018/19. Про це повідомляється на офіційному сайті канонірів.
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Джерсі виконані в кольорі морської хвилі з двома синіми смугами на рукавах і ґудзиком на горловині.
Морський бриз: Арсенал ефектно презентував третій комплект форми / 3 фотографии
У синьому кольорі на формі красується емблема клубу і виробника комплекту.
У презентації взяли участь Генріх Мхітарян, Ектор Бельєрін, Петр Чех, П’єр-Емерік Обамеянг і Месут Озіл.
Нагадаємо, новим головним тренером лондонського Арсеналу став іспанець Унаї Емері.
Фото: Facebook/Arsenal
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