Лондонський Арсенал презентував третій комплект форми на наступний сезон.

Лондонський Арсенал представив третій комплект форми на сезон 2018/19. Про це повідомляється на офіційному сайті канонірів.

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Джерсі виконані в кольорі морської хвилі з двома синіми смугами на рукавах і ґудзиком на горловині.





Морський бриз: Арсенал ефектно презентував третій комплект форми / 3 фотографии

У синьому кольорі на формі красується емблема клубу і виробника комплекту.

У презентації взяли участь Генріх Мхітарян, Ектор Бельєрін, Петр Чех, П’єр-Емерік Обамеянг і Месут Озіл.

Нагадаємо, новим головним тренером лондонського Арсеналу став іспанець Унаї Емері.

Фото: Facebook/Arsenal