Шахтар почав продавати пакети Ліги чемпіонів: ціни стартую від 300 грн

29 липня в касах стадіону Металіст стартує продаж пакетів Ліги чемпіонів на всі домашні матчі гірників у груповому етапі турніру.

Однак придбати квитки можуть тільки власники абонементів сезону-2018/19, повідомляється на офіційному сайті ФК Шахтар.

Вартість:

Standard: 300, 400, 500, 700, 900 і 1,2 тис. грн

SkyUp Сlub (без пакета гостинності): 2,3 тис. грн

Club 1936 (з пакетом гостинності): 4 тис. грн

Roof Club (з пакетом гостинності): 7 тис. грн

Shakhtar Lounge (з пакетом гостинності): 9 тис. грн

Сімейний клуб: 500 грн (дітям до 17 років – знижка 50% у касах стадіону).

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Раніше Факти ICTV писали, що у штаб-квартирі УЄФА пройшло жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Стали відомі суперники Зорі та Маріуполя.

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