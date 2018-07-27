“Британська олімпійська асоціація засмучена звісткою про раптову смерть сноубордистки Еллі Суттер. Наші думки з сім’єю і друзями Еллі в цей важкий час”, – написано на сторінці НОК в мережі Twitter.

Суттер спеціалізувалася на борд-кросі і в 2017 році завоювала бронзову нагороду на Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі в Туреччині. Спортсменка пройшла відбір для участі в юніорському чемпіонаті світу в Новій Зеландії.

Раніше Факти ICTV писали, що у боксера Берінчика помер син.

Фото: Artranq | Dreamstime.com