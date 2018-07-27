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У Великій Британії трагічно загинула 18-річна сноубордистка
/ Липень, 27 в 10:56
У Великій Британії трагічно загинула 18-річна сноубордистка
Британська сноубордистка Еллі Суттер трагічно загинула на наступний день після свого 18-річчя.
Британська сноубордистка Еллі Суттер трагічно загинула на наступний день після свого 18-річчя. Про це повідомляє офіційний
Національного олімпійського комітету Великобританії. сайт
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Про причини смерті молодої спортсменки не повідомляється.
“
Британська олімпійська асоціація засмучена звісткою про раптову смерть сноубордистки Еллі Суттер. Наші думки з сім’єю і друзями Еллі в цей важкий час”, – написано на сторінці НОК в мережі Twitter.
Суттер спеціалізувалася на борд-кросі і в 2017 році завоювала бронзову нагороду на Європейському юнацькому Олімпійському фестивалі в Туреччині. Спортсменка пройшла відбір для участі в юніорському чемпіонаті світу в Новій Зеландії.
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Фото: Artranq | Dreamstime.com
Опубліковано Липень, 27 в 10:56
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