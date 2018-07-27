Винен! Роналду засудили до двох років в’язниці

Іспанський суд визнав форварда Криштіану Роналду винним в несплаті податків.
Форвард Ювентуса Криштіану Роналду звинувачений в порушенні податкового законодавства Іспанії, повідомляє Reuters.
Місцевий суд засудив португальця до двох років умовно.
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Також п’ятиразовий володар Золотого м’яча зобов’язаний сплатити суму заборгованості та штраф – близько €19 млн, €13,5 млн з яких він вже виплатив.
Нагадаємо, що 33-річний Роналду виступав за Реал з 2009 по 2018 роки, а влітку цього року перейшов в Ювентус.
Фото: Joseandres27 | Dreamstime.com
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