Коли відбудеться бій Усик – Джошуа

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн назвав приблизну дату проведення можливого бою проти Олександра Усика.

Складається враження, що з Джошуа всі хочуть боксувати, в тому числі і Усик. Він планує провести бій з Джошуа, а ми думаємо, як йому допомогти з цим. Українцю доведеться спочатку пройти Тоні Белью. У команді Олександра розуміють, що є й інші претенденти на бій з Джошуа. Вони готові провести кілька великих боїв у важкій вазі. Бій Усик – Джошуа може відбутися в квітні. Джошуа і сам хоче битися з Усиком, він хоче випробувати себе на тлі когось блискучого. І він вважає таким Усика, – сказав Хірн, передає УНІАН.

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Нагадаємо, 21 липня Олександр Усик переміг у фіналі Всесвітньої суперсерії з боксу та став абсолютним чемпіоном світу за версіями WBO, WBC, IBF і WBA та забрав Кубок Мохаммеда Алі.

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