PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Дівчина-мозаїка: легкоатлетка, яка зводить з розуму одним поглядом/

Дівчина-мозаїка: легкоатлетка, яка зводить з розуму одним поглядом

Професійна легкоатлетка Олівія Ітон, яка зачаровує своїх підписників у соцмережах лише одним поглядом.

Професійна легкоатлетка Олівія Ітон вважається зіркою у дисципліні спринт в Новій Зеландії.

Міс Ітон родом з Нової Зеландії, їй 20 років. Дівчина нині є студенткою новозеландського університету Мессі в Палмерстон-Норті. Олівія кілька разів з’являлася на обкладинках місцевих журналів, також спортсменка любить подорожувати. Цікаво, що у легкоатлетки різний колір очей.

Читайте: Вбивча краса! Найгарячіша гольфістка світу підірвала Instagram

На сторінці в Instagram у Олівії поки трішки більше 30 тис. фоловерів, однак їхня кількість поступово зростає. Нових підписників спортсменка заохочує яскравими пляжними знімками.

image image image image image image image image image image image
Дівчина-мозаїка: легкоатлетка, яка зводить з розуму одним поглядом / 11 фотографий

Раніше Факти ICTV розповідали про найкрасивішу ring girl змішаних єдиноборств.

Фото: instagram/oliviaeaton

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Нелегка атлетика: українці запустили новий флешмоб у Facebook
Найшвидша людина планети Болт розпочав кар’єру футболіста
Сексуальна українська легкоатлетка позує в панчохах
Найгарячіша спортсменка Парагваю в нижній білизні снідає на балконі
Найкрасивіша легкоатлетка України Бех показала неймовірний трюк
Вона закохала в себе навіть бігову доріжку: найсексуальніша легкоатлетка з Німеччини
Як виглядає найсексуальніша легкоатлетка світу
Спокуслива українська легкоатлетка у відвертому купальнику біля скель
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка