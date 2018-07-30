Дівчина-мозаїка: легкоатлетка, яка зводить з розуму одним поглядом

Професійна легкоатлетка Олівія Ітон, яка зачаровує своїх підписників у соцмережах лише одним поглядом.

Професійна легкоатлетка Олівія Ітон вважається зіркою у дисципліні спринт в Новій Зеландії.

Міс Ітон родом з Нової Зеландії, їй 20 років. Дівчина нині є студенткою новозеландського університету Мессі в Палмерстон-Норті. Олівія кілька разів з’являлася на обкладинках місцевих журналів, також спортсменка любить подорожувати. Цікаво, що у легкоатлетки різний колір очей.

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На сторінці в Instagram у Олівії поки трішки більше 30 тис. фоловерів, однак їхня кількість поступово зростає. Нових підписників спортсменка заохочує яскравими пляжними знімками.





















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Фото: instagram/oliviaeaton