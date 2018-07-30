Фанати назвали найбільш ненависну футбольну команду

Британське видання Mirror провело опитування серед уболівальників всіх клубів АПЛ, щоб з’ясувати, яку команду в Англії ненавидять найбільше.

Британське видання Mirror провело опитування серед уболівальників АПЛ про те, які клуби вони ненавидять, які люблять, а до яких ставляться байдуже.

Список найбільше ненависних клубів очолив Челсі – антипатії до аристократів відчувають 68,7% опитаних.

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На другому та третьому місці розташувалися Манчестер Юнайтед (68,1%) та Ліверпуль (52,8%).

Топ-10 найбільше ненависних клубів АПЛ

Челсі (68,7%) Манчестер Юнайтед (68,1%) Ліверпуль (52,8%) Вест Гем Юнайтед (47,6%) Арсенал (46,2%) Тоттенгем (43,5%) Манчестер Сіті (38,7%) Кардіфф (36,5%) Крістал Пелас (29,7%) Евертон (27%)

Крім того, фанатів опитали, до якої команди, окрім своєї, вони відчувають симпатії. Найбільше вболівальникам подобаються Бернлі (35,8%), Хаддерсфілд (30,2%), Манчестер Сіті (28,3%), Ньюкасл Юнайтед (27,1%) та Фулхем (27,1%).

До речі, фанат набив на сідниці обличчя тренера Бірмінгема.

Фото: Mirko Vitali | Dreamstime.com