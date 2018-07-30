Фанати назвали найбільш ненависну футбольну команду

Британське видання Mirror провело опитування серед уболівальників всіх клубів АПЛ, щоб з’ясувати, яку команду в Англії ненавидять найбільше.
Британське видання Mirror провело опитування серед уболівальників АПЛ про те, які клуби вони ненавидять, які люблять, а до яких ставляться байдуже.
Список найбільше ненависних клубів очолив Челсі – антипатії до аристократів відчувають 68,7% опитаних.
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На другому та третьому місці розташувалися Манчестер Юнайтед (68,1%) та Ліверпуль (52,8%).
Топ-10 найбільше ненависних клубів АПЛ
- Челсі (68,7%)
- Манчестер Юнайтед (68,1%)
- Ліверпуль (52,8%)
- Вест Гем Юнайтед (47,6%)
- Арсенал (46,2%)
- Тоттенгем (43,5%)
- Манчестер Сіті (38,7%)
- Кардіфф (36,5%)
- Крістал Пелас (29,7%)
- Евертон (27%)
Крім того, фанатів опитали, до якої команди, окрім своєї, вони відчувають симпатії. Найбільше вболівальникам подобаються Бернлі (35,8%), Хаддерсфілд (30,2%), Манчестер Сіті (28,3%), Ньюкасл Юнайтед (27,1%) та Фулхем (27,1%).
До речі, фанат набив на сідниці обличчя тренера Бірмінгема.
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