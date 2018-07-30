Фонсека vs Хацкевич? Стало відомо, скільки заробляють тренери УПЛ

Опубліковано рейтинг зарплат тренерів українських клубів.

Видання Sport Arena опублікувало рейтинг зарплат тренерів клубів української Прем’єр-ліги.

У рейтингу вказані зарплати тренерів. Проте, як уточнює видання, можливо, є якісь додаткові умови – бонуси за виконання турнірних завдань або інші пункти, які можуть збільшити наведені суми.

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Найвища зарплата у Фонсеки, який отримує $330 тис. в місяць. На другому місці – наставник Динамо Олександр Хацкевич ($60 тис.). На третьому – тренер Зорі Юрій Вернидуб ($20 тис.).

Зарплати тренерів УПЛ:

Паулу Фонсека (Шахтар) – $330 тис.

Олександр Хацкевич (Динамо) – $60 тис.

Юрій Вернидуб (Зоря) – $20 тис.

Василь Сачко (Ворскла) – $15 тис.

Фабріціо Раванеллі (Арсенал-Київ) – $10 тис.

Олександр Бабич (Маріуполь) – $7,5 тис.

Володимир Шаран (Олександрія) – $7,5 тис.

Роман Санжар (Олімпік) – $5 тис.

Жилмар (Львів) – $4 тис.

Олександр Рябоконь (Десна) – $4 тис.

Олег Бойчишин (Карпати) – $4 тис.

Ангел Червенков (Чорноморець) – $3 тис.

До речі, УПЛ офіційно повернула Золотий матч.